Θεσσαλονίκη: Προσλήψεις σε οδηγούς σχεδιάζει ο ΟΑΣΘ

Ηλεκτρικά λεωφορεία θα προστεθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ, ενώ θα γίνουν και προσλήψεις νέων οδηγών.

Στην ...γραμμή αφετηρίας για την πρόσληψη 400 και πλέον νέων εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, η πλειονότητα των οποίων θα αξιοποιηθεί για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σε οδηγούς αστικών λεωφορείων, βρίσκεται ο Οργανισμός, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του, Κώστας Ταγγίρης, σημειώνοντας ότι η αστική συγκοινωνία εξυπηρετείται ημερησίως με 460-490 λεωφορεία, συμπεριλαμβανόμενων και των ΚΤΕΛ στις περιαστικές γραμμές, όταν το 2019 στους δρόμους κυκλοφορούσαν μόλις 230.

Στη διάρκεια της σημερινή συνάντησης γνωριμίας του με εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο κ. Ταγγίρης λέγοντας ότι «όταν ένας οργανισμός βρίσκεται υπό εκκαθάριση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσλήψεις, εξήγησε όμως ότι λόγω της αναγκαιότητας του αιτήματος που κατατέθηκε από τη διοίκηση του οργανισμού, ήδη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναζητάται η λύση, ώστε να ξεπεραστεί το νομικό ζήτημα και έτσι να εισέλθει ...νέο αίμα στον ΟΑΣΘ.

Υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε στον Οργανισμό τον Αύγουστο του 2022, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ ανέρχονταν σε 1.630 και σήμερα αυτοί έχουν μειωθεί σε 1.490 λόγω συνταξιοδότησης και κινητικότητας ενώ τόνισε ότι η τελευταία πρόσληψη στον ΟΑΣΘ έγινε το 2012. «Χρειαζόμαστε οδηγούς και πιστεύω ακράδαντα ότι και με λίγους λιγότερους έναντι των 404 ατόμων που έχουν αιτηθεί, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στην παροχή των υπηρεσιών του οργανισμού», επισήμανε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι μεταξύ των ειδικοτήτων που εμφανίζει ελλείψεις ο ΟΑΣΘ, συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί, οι ηλεκτρολόγοι και άλλες κατηγορίες τεχνιτών.

Αναφερόμενος στη βασική συνδρομή των ΚΤΕΛ, ο κ. Ταγγίρης επισήμανε ότι σταδιακά, από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2023, εξοικονομήθηκαν 30 οχήματα με την ανάθεση σε αυτά των έξι επιπλέον λεωφορειακών γραμμών (1, 45, 57, 58, 59, 64), αλλά και 80 οδηγοί, οι οποίοι πλέον εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις γραμμές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συμπλήρωσε, ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τα ΚΤΕΛ θα εκτελούν και τις γραμμές 70 και 71, οι οποίες και δρομολογούνται μόνο κατά τους θερινούς αυτούς μήνες.



Τον Σεπτέμβριο τα πρώτα 100-130 ηλεκτρικά λεωφορεία

Εντός του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΑΣΘ, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα 100-130 ηλεκτρικά λεωφορεία, μέσω του διαγωνισμού που «τρέχει« το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με ορίζοντα το 2024, ο οργανισμός θα διαθέτει συνολικά 300. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή των δύο σταθμών φόρτισης τους στα αμαξοστάσια του οργανισμού σε Φοίνικα και Σταυρούπολη και γνωστοποίησε ότι θα «στηθούν» άλλοι τρεις με τέσσερις, σε ενδιάμεσα σημεία που θα κρίνονται ασφαλή. Μετά την προμήθεια των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποσυρθούν κάποια από τα παλαιά οχήματα του έτσι και αλλιώς γερασμένου στόλου του ΟΑΣΘ.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση από τα 49 λεωφορεία που αγόρασε ο δήμος Θεσσαλονίκης από τη Λειψία, τα 40 είναι σήμερα αξιόπιστα,τρία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήμα και τα υπόλοιπα έξι «θα βγουν στους δρόμους στις επόμενες εβδομάδες».

Ερωτηθείς για την έλλειψη κλιματισμού στα οχήματα από τη Λειψία, ο κ. Ταγγίρης διατύπωσε τη θέση του ότι αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί όπως σημείωσε «το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ο οργανισμός βγάζει λιγότερα οχήματα, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες και τον κόσμο που κυκλοφορεί στην πόλη». Πάντως, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, «η χρησιμότητα των λεωφορείων από τη Λειψία είναι σημαντική και προσφέρουν λύσεις», ενώ χαρακτήρισε «γενναία» την απόφαση του δήμου Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία που ανέλαβε θέλοντας να συνδράμει στο να βρεθεί λύση και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες.

