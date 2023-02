Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: παρέμβαση εισαγγελέα για την ομηρία καθηγήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καθηγήτρια είχε καταγγείλει πως φοιτητές την κράτησαν όμηρο στο γραφείο της επειδή είχε "κόψει" το 28% στηνν εξεταστική.

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε περιστατικό που είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας, όταν καθηγήτρια του ΑΠΘ κατήγγειλε ότι κρατήθηκε όμηρος επί τρεις ώρες στο γραφείο της από ομάδα φοιτητών, επειδή «έκοψε» το 28% των φοιτητών στο μάθημά της.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή να διεξαχθεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί αφενός εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της παράνομης κατακράτησης, της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, και αφετέρου η ταυτότητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η παραγγελία δόθηκε προς την Αστυνομία και στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθεί αρχικά να καταθέσει η συγκεκριμένη καθηγήτρια που διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Πρεμιέρα της εκπομπής με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)