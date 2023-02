Κοινωνία

ΑΠΘ: Καθηγήτρια καταγγέλλει ότι ήταν όμηρος φοιτητών για δύο ώρες

Τι υποστηρίζει η Καθηγήτρια για τους λόγους για τους οποίους οι φοιτητές έκαναν κατάληψη στο γραφείο της. Η βαθμολογία, η εξεταστική και η θέση των φοιτητών για τα γεγονότα.

Σε καταγγελία για ομηρία μέσα στο γραφείο της από φοιτητές προχώρησε καθηγήτρια του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε συνάδελφος καθηγητής της, όπως μετέδωσε το thesstoday.gr, επειδή το ποσοστό απόρριψης στο μάθημά της έφτασε στο 25%, ομάδα των ΕΑΑΚ την κράτησε για δύο ώρες στο γραφείο, παρά τη θέλησή της, ενώ την έβριζαν και την απειλούσαν.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

«Η καθηγήτρια σε μάθημα τελευταίου έτους είχε ανακοινώσει διαφορετικό τρόπο εξέτασης από αυτόν που έκανε. Συγκεκριμένα, έβαλε αρνητική βαθμολόγηση, κάτι που σημαίνει η βάση από το 5 ανεβαίνει στο 6.5. Οι φοιτητές του μαθήματος δεν ήταν προετοιμασμένοι, με αποτέλεσμα να κοπούν 85 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι χρωστάνε μόνο αυτό το μάθημα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η λήψη του πτυχίου τους», ανέφερε το μέλος του φοιτητικού συλλόγου της Ψυχολογίας, Αναστάσης Παπαστογιανούδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο φοιτητικός σύλλογος έκανε γενική συνέλευση και, μεταξύ άλλων, πήρε την απόφαση για κινητοποίηση στο γραφείο της τις ώρες της εργασίας της. Τη διάρκεια της κινητοποίησης τέθηκε το αίτημα να γίνει αναβαθμολόγηση χωρίς την αλλαγή, με την καθηγήτρια να είναι πλήρως ειρωνική και προσβλητική, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ''δεν μας κόβει'' και ενώ δεν είχε κανένα επιχείρημα, και συνέχισε να παραμένει ανένδοτη».

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνει ο νεαρός φοιτητής, «ο Σύλλογος αποχώρησε στη λήξη των ωραρίων εργασίας και η καθηγήτρια έκτοτε ισχυρίστηκε ότι κρατήθηκε σε ομηρία από τους φοιτητές λέγοντας ψέματα και καλώντας και τους υπόλοιπους καθηγητές να πάρουν μια απαράδεκτη απόφαση, η οποία κατονομάζει συνολικά τις κινητοποιήσεις ως εκφοβιστικές ενέργειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Φοιτητικός Σύλλογος από την αρχή της χρονιάς έχει διεκδικήσει να μην κάθονται οι φοιτητές σε πατώματα αλλά σε έδρανα, να καταργηθεί το όριο δήλωσης μαθημάτων που μας αναγκάζει να παρατείνουμε τη φοίτησή μας, να έχουμε πρακτική άσκηση με βασικό μισθό και ασφάλιση. Αιτήματα τα οποία βρίσκουν αντίθετο το σύνολο των καθηγητών».

Η καταγγελία του συναδέλφου της καθηγήτριας για την ομηρία στο ΑΠΘ

Ο συνάδελφος της καθηγήτριας που κατήγγειλε ότι την κράτησαν φοιτητές χωρίς τη θέλησή της στο γραφείο της, έγραψε τα εξής:

«Συνάδελφος καθηγήτρια και καλή φίλη μου μεταφέρει σκηνές βίας που εξελίχθηκαν στο γραφείο της σήμερα. Επειδή το ποσοστό απόρριψης στο μάθημά της έφτασε στο «αστρονομικό» 25%, ομάδα των ΕΑΑΚ την κράτησε για δύο ώρες στο γραφείο, παρά τη θέλησή της, ενώ την «στόλιζαν» και την απειλούσαν. Η ειρωνεία είναι πως πριν από λίγες ημέρες μας κοινοποιήθηκε εγκύκλιος για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου. Δεν λέω ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, όταν απέναντί σου έχεις ομάδες που κάνουν αντάρτικο..

Αλλά, από την άλλη, δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η απειλή βίας κατά την άσκηση λειτουργήματος. Είναι απίστευτο ότι ολιγάριθμες ομάδες κατάφεραν (με την ανοχή όλων μας και την υποστήριξη λίγων) μέσα σε μια δεκαετία να αποκτήσουν και να ασκούν το μονοπώλιο της βίας στα ΑΕΙ, προσποιούμενες τους φοιτητικούς συλλόγους. Και το ασκούν όχι μόνον στην υπηρεσία της πολιτικής αλλά και για το διαφέντεμα των αυστηρά ακαδημαϊκών θεμάτων. Αν δεν κινητοποιηθούμε ως εργαζόμενοι, είμαστε άξιοι της τύχης μας».

