Μαγνησία

Μαγνησία – σχολεία: “Κύμα” καταλήψεων και αποχών από τα μαθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος ο αριθμός των σχολείων που τελούν υπό κατάληψη ή οι μαθητές κάνουν αποχή από τα μαθήματα, στον απόηχο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πυροδότησε κύμα καταλήψεων στα σχολεία και στη Μαγνησία.

Συζητήσεις γίνονταν από το πρωί μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών για το θέμα, ενώ την Τετάρτη 8 Μαρτίου οργανώνεται συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι από φοιτητές και μαθητές που θα ξεκινήσει από το Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σήμερα από το πρωί σε κατάληψη βρίσκονται επτά σχολεία ενώ σε άλλα τρία οι μαθητές αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα.

Συγκεκριμένα, υπό κατάληψη τελούν: Γυμνάσιο Αγριάς, Γυμνάσιο Λεχωνίων, 3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, 4ο ΓΕΛ Βόλου, 5ο ΓΕΛ Βόλου, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας.

Αποχή από τα μαθήματα όλη την ημέρα αποφάσισαν οι μαθητές στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, ενώ δίωρη αποχή θα κάνουν οι μαθητές στο 7ο Γυμνάσιο Βόλου και στο 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Καιρός: Ομίχλες, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα