Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν κλειδωμένη 24χρονη - Πώς κατάφερε να ξεφύγει (εικόνες)

Σε δυο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν την κοπέλα.



Κλειδωμένη μέσα σε έναν χώρο περιφραγμένο από λαμαρίνες, σε μάντρα με ανακυκλώσιμα υλικά στην Θεσσαλονίκη είχαν μία 24χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Μαρόκο, δύο άντρες οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία και βαρύνονται με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου η άτυχη γυναίκα κάλεσε από κινητό τηλέφωνο στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και μιλώντας εξαιρετικά χαμηλόφωνα ανέφερε ότι την είχε χτυπήσει ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής ο οποίος την είχε κλειδωμένη σε έναν άγνωστο γι’ αυτήν χώρο με απορρίμματα.

Στα λιγοστά δευτερόλεπτα που κράτησε η επικοινωνία, το μόνο που πρόλαβε να πει ακόμα η 24χρονη ήταν πως άκουγε τρένα να περνούν από κοντινό σημείο.

Στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης αμέσως σήμανε συναγερμός. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το προσωπικό του κέντρου επιχειρήσεων εξερεύνησε όλα τα πιθανά σενάρια για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η γυναίκα με βάση τις λίγες πληροφορίες που έδωσε. Μόλις πραγματοποιήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τον αριθμό από τον οποίο κάλεσε η 24χρονη, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς τοποθεσίας της.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και ερευνώντας την περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν τη μάντρα μέσα στην οποία ήταν κλειδωμένη η 24χρονη, η οποία μάλιστα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους, άρχισε να χτυπάει τις λαμαρίνες για να κάνει θόρυβο και να την εντοπίσουν πιο γρήγορα.

Μέσα στην ίδια μάντρα βρέθηκαν και συνελήφθησαν δύο άντρες, ένας εκ των οποίων ο 33χρονος Αλβανός ο οποίος φέρεται να την είχε χτυπήσει.

Οι δύο συλληφθέντες, πέρα από την παράνομη κατακράτηση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για άλλα αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πηγή: grtimes.gr

