Θεσσαλονίκη

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπιασε “πορτοφολά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πριν τον συλλάβει είχε κάνει 9 ανέπαφες συναλλαγές με τις χρεωστικές κάρτες του παθόντα.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε «πορτοφολά», συλλαμβάνοντάς τον επ' αυτοφώρω, με τη συνδρομή συναδέλφων του. Η κλοπή σημειώθηκε, χθες το πρωί, στον Εύοσμο, όταν 43χρονος άρπαξε το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο από ανυποψίαστο πολίτη και προέβη ακολούθως σε εννέα ανέπαφες συναλλαγές, χρησιμοποιώντας χρεωστικές κάρτες του παθόντα.

Τις κινήσεις του παρακολουθούσε ο αστυνομικός (σ.σ.υπηρετεί στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ο οποίος ενημέρωσε την Άμεση Δράση, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 43χρονου, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin (εικόνες)

Φιλοθέη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα εταιρείας σεκιούριτι

Εγκατέλειψαν τιγράκι σε κάδο έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (εικόνες)