Αχαΐα

Τραγωδία στα Τέμπη - Πάτρα: Νέο συλλαλητήριο για το φονικό τρένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργατικό Κέντρο, Δήμος, Φορείς, συγκεντρώνονται το απόγευμα στην Πλατεία Γεωργίου, για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκέντρωση διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας με το ίδιο σύνθημα: «Στο έγκλημα αυτό καμία ανοχή, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή».

Την Τετάρτη με μια συγκλονιστική, σε όγκο και παλμό, απεργιακή συγκέντρωση και πορεία, ο λαός της Πάτρας έγινε ορμητικό ποτάμι ζητώντας την απόδοση των ευθυνών στους υπαίτιους της τραγωδίας.

Σήμερα, η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη, ανακοίνωσε ότι θα παραβρεθεί, στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας που είναι συνέχεια των λαϊκών κινητοποιήσεων, για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει και καλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος, στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Γεωργίου.

Πηγή: Pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή