Χανιά: Κατέπλευσε στη Σούδα αμερικανικό αεροπλανοφόρο (εικόνες)

Στην προβλήτα Κ14 του Νατοϊκού αγκυροβολίου Σούδας στο Μαράθι κατέπλευσε το πρωί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush». Το πλοίο προσέγγισε στο Μαράθι με τη βοήθεια ρυμουλκών και αναμένεται να παραμείνει στο σημείο για 5 ημέρες.

Το πλοίο έχει συνολικό μήκος 333 μέτρα ενώ διαθέτει 20 ορόφους πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η ανώτατη ταχύτητα του πλοίου φτάνει τους 30 κόμβους και η κινητήρια δύναμή του είναι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες.

Το πλήρωμά του είναι 3500 άτομα ενώ για τις ανάγκες της αεροπορίας φιλοξενεί επιπλέον 2500 άτομα.

Έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 85 μαχητικών αεροσκαφών και άλλων πτητικών μέσων. Το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» είχε επισκεφθεί την Σούδα τον Οκτώβριο του 2022 , καθώς και τον Μάρτιο του 2017.

