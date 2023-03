Ηλεία

Ηλεία: Δικαιώθηκε και στο Εφετείο η απολυμένη έγκυος

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση της εταιρείας και επιδίκασε αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην έγκυο που απολύθηκε.

Για δεύτερη φορά δικαιώθηκε η εργαζόμενη έγκυος που είχε απολυθεί από εταιρία στην Ηλεία, με την απόφαση του Δικαστηρίου να είναι πλέον τελεσίδικη.

Η υπόθεσή της εκδικάστηκε πριν από μερικές ημέρες και σε δεύτερο βαθμό από το Μονομελές Εφετείο Πατρών, όπου με την υπ΄ αριθμ. 496/2022 τελεσίδικη απόφαση δικαίωσε ξανά την έγκυο, επιδικάζοντας τελικά αποζημίωση ύψους 21.339,45 ευρώ, ενώ απέρριψε την έφεση της εταιρίας κατά της πρωτόδικης απόφασης.

«Ο νόμος είναι απόλυτα σαφής όσον αφορά τη προστασία των εργαζομένων και δη των εγκύων στο εργασιακό περιβάλλον τους με αποτέλεσμα η μη συμμόρφωση εκάστοτε εργοδότη σε αυτόν να επισύρει και τις ανάλογες κυρώσεις.

Τα Δικαστήρια, τόσο το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, πρωτόδικα όσο και το Μονομελές Εφετείο Πατρών, τελεσίδικα, εφαρμόζοντας στο έπακρο τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο νόμος προβλέπει για το αν υπήρχε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της εργαζομένης εγκύου και εξετάζοντας ενδελεχώς αν η εργοδότρια εταιρεία γνώριζε τελικά την εγκυμοσύνη αυτής, ενώ προέβη στην απόλυση της, αναγνώρισαν την παρανομία της απόλυσης της και επιδίκασαν την ανάλογη αποζημίωση» δήλωσε στην εφημερίδα «Πατρίς» ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εργαζόμενης Θάνος Καννής.

