Βόλος: Ξυλοκόπησε την πεθερά του και απείλησε να σκοτώσει την ίδια και το παιδί του

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 48χρονος.



Νέα ποινή 18 μηνών με αναστολή αυτή τη φορά επεβλήθη σε 48χρονο Αλβανό επιχειρηματία στον Βόλο, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης στη Λάρισα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, τον έκρινε χθες για μια ακόμη φορά ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Λάρισας για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και των πεθερικών του και έχει απασχολήσει πολλές φορές την τοπική κοινωνική γνώμη.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που ενώ βρισκόταν στο διάδρομο του δικαστηρίου μετά από καταδικαστική απόφαση, είχε απειλήσει την εισαγγελέα, λέγοντάς της: «Θα σε καρυδώσω και θα σε στείλω φυλακή».

Ο αλλοδαπός στη χθεσινή δίκη ήταν κατηγορούμενος γιατί στις 18 Ιουνίου 2021 ξυλοκόπησε άγρια την πεθερά του ενώ στις 22 Ιουνίου 2021, την απείλησε ότι θα σκοτώσει την ίδια και το παιδί του, κρατώντας ένα μαχαίρι κουζίνας που είχε μαζί του

Ο αλλοδαπός στην απολογία του κατέθεσε ότι ήθελα να δει το παιδί του, αλλά δεν τον άφηνε η πεθερά του και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

πηγή: gegonotanews.gr

