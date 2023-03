Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πού εντοπίστηκε ο 13χρονος που αγνοούνταν

Τέλος καλό όλα καλά για τον 13χρονο αγνοούμενο από την περιοχή της Νέας Κρήνης, στη Θεσσαλονίκη.



Εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, το 13χρονο παιδί από οικείους του και η αγωνία της οικογένειάς του έλαβε τέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του είχαν χαθεί το απόγευμα της Παρασκευής και η δήλωσή εξαφάνισής του έγινε το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Ο 13χρονος είχε βγει βόλτα με συγγενικό του πρόσωπο και ξέφυγε της προσοχής του, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν μέχρι και σήμερα όπου εντοπίστηκε σώος.

