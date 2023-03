Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη - ΑΠΘ: Επιμνημόσυνη δέηση για τους φοιτητές - θύματα του φονικού τρένου

Η δέηση θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, στην Ιερά Μονή Βλατάδων.

Eπιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αδικοχαμένων φοιτητριών και φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που σκοτώθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα τελεστεί με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών, σήμερα, Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, στην Ιερά Μονή Βλατάδων, μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμορίου, κ. Νικηφόρου.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, ομάδα φοιτητών κάλυψε με μαύρο πανί σε ένδειξη πένθους το άγαλμα του Αριστοτέλη πίσω από την αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Μάλιστα, ορισμένοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους με κόκκινες και μαύρες μπογιές. «Δεν σας ξεχνάμε» και «Οι ζωές μας μετράνε».

Μέσα στο ΑΠΘ, οι φοιτητές δημιούργησαν μία πινακίδα στην οποία αναγράφονταν τα ονόματα των νεκρών φοιτητών και δίπλα η ηλικία και η σχολή που φοιτούσαν, ενώ πάνω οι φοιτητές έγραψαν: «Δεν σας ξεχνάμε».

Αρκετοί άφησαν κεράκια και λευκά γαρύφαλλα στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών που επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχία.

