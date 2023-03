Αργολίδα

Τροχαίο - Αργολίδα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μάντρα σπιτιού

Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Μαρτίου λίγο πριν τις 5:00 το πρωί στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στην παραλιακή οδό Μύλων-Νέας Κίου.



Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα οικίας και στην συνέχεια σε κολώνες.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Άργους Μυκηνών με σοβαρά τραύματα.

Στον απεγκλωβισμό του οδηγού συμμετείχαν 3 άνδρες και ένα όχημα της πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο



Έρευνα για τις συνθηκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών.