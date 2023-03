Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μαθητής πυροβόλησε με αεροβόλο αστυνομικό

Ο μαθητής συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Συνελήφθη αργά το απόγευμα στα Ιωάννινα ένας 15χρονος μαθητής γιατί φέρεται να πυροβόλησε στην πλάτη με αεροβόλο, έναν αστυνομικό της Τροχαίας Ιωαννίνων, σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνέβη στις 6 το απόγευμα στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Ο 15χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν με παρέα συμμαθητών του από Λύκειο του Άργους, που πραγματοποιεί εκδρομή στα Ιωάννινα και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σήκωσε ένα αεροβόλο και κτύπησε τον αστυνομικό, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, καθώς η σφαίρα ήταν πλαστική.

Ο μαθητής συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

