Αχαΐα

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός της μηχανής. Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα με θύμα ένα 28χρονο μοτοσικλετιστή.

Ο νεαρός άνδρας στις 5.00 σήμερα τα ξημερώματα και ενώ κινείτο επί της οδού Κορίνθου , στο ύψος της Καρόλου, έχασε τον έλεγχο για άγνωστο λόγο.

Η μηχανή του χτύπησε με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα και στη συνέχεια σύρθηκε στο έδαφος. Ο οδηγός της χτύπησε στην κολώνα, και μάλιστα στο κεφάλι.

Αρχικά ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως τελικά έχασε την "μάχη", αφήνοντας την τελευταία του πνοή..

Πρόκειται για 28χρονο γνωστό Πατρινό καθώς ο αδελφός του είναι ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Αναλαμβάνει την έρευνα ο νέος εφέτης ανακριτής

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Αλλοδαπός έβγαλε όπλο κατά αστυνομικών

Παναθηναϊκός: Έξτρα πριμ στους παίκτες