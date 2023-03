Κιλκίς

Κιλκίς – τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, όταν προσπάθησε να αποφύγει ακινητοποιημένο όχημα, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας-Φιλυριάς, στο Κιλκίς.

Επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος και επέβαινε 52χρονος, προκειμένου να αποφύγει ακινητοποιημένο όχημα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δυο.

Ο οδηγός του ακινητοποιημένου οχήματος συνελήφθη. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας.

