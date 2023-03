Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο που σκότωσε τον συγκάτοικό του

Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό λόγω των στερητικών συνδρόμων που ένιωθε.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω στον Αλέξανδρο Μαρκόπουλο του Παύλου, που κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του 55χρονου σύνοικού του. Ο 52χρονος υποστήριξε ότι τελούσε σε σύγχυση και σήμερα επανέλαβε ότι δεν θυμάται ακριβώς τι είχε συμβεί.

Απέδωσε το έγκλημα, που ομολόγησε προανακριτικώς, ενώ αρχικώς επεδίωξε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, σε βρασμό ψυχικής ορμής ή ότι βρισκόταν σε κατάσταση ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό λόγω των στερητικών συνδρόμων που ένιωθε και που τον οδήγησαν σε βίαιη αντίδραση έναντι του φίλου του όταν διαπίστωσε ότι ο τελευταίος δεν του έδινε διεγερτικά για να ικανοποιήσει την εξάρτησή του.

Ο ιατροδικαστής απεφάνθη ότι ο θάνατος του 55χρονου προέκυψε από πνιγμό από το αίμα που συσσωρεύθηκε στον λαιμό και στους πνεύμονές του από τα σφοδρά χτυπήματα που υπέστη από τον δράστη.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Την 26η Απριλίου 2022 και περί ώραν 11:00 ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από το Κέντρο Αμεσης Δράσης για αιφνίδιο θάνατο άντρα σε οικία που βρίσκεται επί της οδού Αισχίνης. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η οικία ανήκει στον 52χρονο ενώ εντός αυτής βρέθηκε νεκρός, ευρισκόμενος σε ύπτια θέση, επάνω στο κρεβάτι, ο σύνοικός του, Ευθύμιος Κουκλίτης.

Κατά την αρχική αυτοψία του χώρου και από την εν γένει στάση και συμπεριφορά του ανωτέρω κατηγορουμένου, εκφράστηκαν υπόνοιες ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Από την προανάκριση προέκυψε ότι την 25η Απριλίου 2022 το βράδυ ο κατηγορούμενος αρχικά διαπληκτίστηκε με τον συγκάτοικό του και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και συγκεκριμένα στο χώρο του υπνοδωματίου.

Εκεί τον γρονθοκόπησε εκ νέου με πρωτοφανή σφοδρότητα και μανία, επανειλημμένα ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε την πατερίτσα υποστήριξης που έφερε λόγω χρόνιου προβλήματος που αντιμετώπιζε στο ισχίο. Στη συνέχεια, ο δράστης τον έσυρε και τον τοποθέτησε στο κρεβάτι του, έβγαλε τα ρούχα του θύματος, τα οποία είχαν ίχνη αίματος και του έβαλε καθαρά ρούχα. Εκρυψε επιμελώς σε χώρο του σαλονιού κουβέρτα με ίχνη αίματος και φρόντισε να πλύνει στο πλυντήριο το σύνολο των ενδυμάτων που είχαν ίχνη αίματος και θα τον ενοχοποιούσαν.

Στη συνέχεια, φρόντισε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος σφουγγαρίζοντας και σκουπίζοντας τα ίχνη αίματος που υπήρχαν στο χώρο καθώς επίσης και τα αίματα στο πρόσωπο του θύματος. Μετέβη ακολούθως στην οικία του φίλου του για να τον φιλοξενήσει ενώ το πρωί τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και στην αστυνομία δηλώνοντας τον αιφνίδιο θάνατο αναφέροντας αρχικά πως δεν γνώριζε πώς αυτός είχε επέλθει. Θυμίζουμε ότι την 17η Απριλίου 2022, 8 ημέρες δηλαδή πριν το έγκλημα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με αστυνομικούς του ΑΤ Ρόδου είχαν επιληφθεί καταγγελίας που είχε κάνει το θύμα εις βάρος του 52χρονου. Είχαν μεταβεί συγκεκριμένα στην ίδια οικία στην οδό Αισχίνης μετά από τηλεφώνημα του 55χρονου στην Αμεση Δράση και εκεί τους είχε αναφέρει ότι ο 52χρονος τον είχε απειλήσει με μαχαίρι μετά από λογομαχία τους αλλά δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση εις βάρος του.

Απολογούμενος είχε πει προανακριτικώς ότι ήταν χρήστης ναρκωτικών όπως και ο ίδιος και ότι του είχε δώσει την 25η Απριλίου 2022 40 ευρώ για να αγοράσει σίσα ή κρύσταλλο ή αμφεταμίνη. Όταν γύρισε του ζήτησε να του δώσει το μερίδιο του και εκείνος του έλεγε να περιμένει. Την τελευταία φορά που του ζήτησε το μερίδιο του και δεν του το έδωσε θύμωσε, τον έσπρωξε, και εκείνος και όπως περιέγραψε μετά έπαθε… «μπλακ άουτ».

Ο 52χρονος διατείνεται ότι τον χτύπησε με το δεξί του χέρι τουλάχιστον δύο φορές στο πρόσωπο ότι τον έσπρωξε και ότι έπεσε στο έδαφος. Αρχικώς ισχυρίστηκε ότι είχε τις αισθήσεις του και ότι πονούσε στο στήθος και τον έβαλε, όπως του ζήτησε στο κρεββάτι του, ότι του έβγαλε τα ρούχα του ενώ είχε τις αισθήσεις του και του φόρεσε άλλα γιατί είχαν αίματα και ότι ο 57χρονος έβηχε και έβγαζε αίμα από το στόμα.

Ισχυρίστηκε αρχικώς ότι τον σκέπασε για να ζεσταίνεται και τον ρώτησε αν ήθελε ασθενοφόρο αλλά δεν ήθελε για να διαπιστώσει στην πορεία ότι δεν πήγαινε καλά στην υγεία του. Ήταν, όπως είπε αρχικώς, σε πανικό και ότι τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, όπου του έδωσαν οδηγίες για να τον βρουν οι διασώστες στην πορεία νεκρό. Στην πορεία και σε συμπληρωματική του κατάθεση ομολόγησε ότι είχε πει ψέματα, ότι ο 52χρονος χτύπησε στην πλάτη με το μπαστούνι με το οποίο στέκεται όταν τον έσπρωξε και ότι συνέχισε να τον χτυπάει και όταν σταμάτησε διαπίστωσε ότι τον είχε σκοτώσει.

Τότε όπως είπε, άρχισε να πετάει ό, τι είχε αίμα. Του έβγαλε τα ρούχα. Κάποια τα έβαλε στο πλυντήριο και τα έπλυνε, κάποια τα έκρυψε πίσω από ένα καναπέ στο σαλόνι. Ακόμα, του άλλαξε ρούχα γιατί ήταν παντού με αίματα και τα έβαλε στο πλυντήριο. Καθάρισε και τον χώρο όπως μπορούσε με την σφουγγαρίστρα. Με μία μαξιλαροθήκη καθάρισε το πρόσωπο του και δεν πήρε ούτε την αστυνομία τηλέφωνο, ούτε το ΕΚΑΒ γιατί φοβήθηκε μην μπλέξει.

