Αιτωλοακαρνανία

Τραγωδία στα Τέμπη – Μεσολόγγι: Μια πορεία διαφορετική... “Ήσυχα και σιγαλά” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μεγαλοπρεπής πορεία, με σεβασμό στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. αλλά και στις ψυχές που “έφυγαν” άδικα.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στο Μεσολόγγι, στο κάλεσμα για μια πορεία διαφορετική από τις άλλες, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως λέει και ο Εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς ,“Hσυχα κα? σιγαλ?..” με ένα κεράκι στο χέρι, με την σκέψη στις αθώες ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου ξεκίνησαν από τον Κήπο Των Ηρώων με ένα κεράκι στο χέρι προς τον Άγιο Σπυρίδωνα όπου προσκύνησαν στην μνήμη των αθώων ψυχών.

Μια μεγαλοπρεπή πορεία, όχι μόνο σε προσέλευση, αλλά μεγαλοπρεπή και σε δυνατά συναισθήματα συμπαράστασης με σεβασμό στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. αλλά και στις ψυχές που “έφυγαν” άδικα.

Ο εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, είχε γράψει το «Ήσυχα και σιγαλά», όταν έχασε τον μικρό του γιο τον Άλκη σε ηλικία 4 ετών. Ο πόνος του γονιού εκφράστηκε μέσα από το μεγάλο του έργο Τάφος.

Πηγή: onairnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Καναδάς: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκορπώντας τον θάνατο

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τρίτη