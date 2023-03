Ιωάννινα

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του

Ο 50χρονος γρονθοκόπησε στο κεφάλι την 23χρονη κόρη του η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Συνελήφθη την Δευτέρα 13 Μαρτίου στα Ιωάννινα ένας 50χρονος αλλοδαπός αλβανικής υπηκοότητας μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η 23χρονη εγκυμονούσα κόρη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Ιωάννινα το απόγευμα της Κυριακής έξω από το σπίτι που διαμένουν λίγο μετά τις 18.30. Ο πατέρας της κοπέλας μετά από μία λεκτική αντιπαράθεση που είχε μαζί της να την έσπρωξε και να τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι, όπως η ίδια κατήγγειλε στην Αστυνομία όπως γράφει το epirus-tv-news.gr.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν τέθηκε σε κίνδυνο η εγκυμοσύνη της και ευτυχώς τόσο η ίδια όσο και το έμβρυο είναι καλά και κανείς τους δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση .

Μετά το συμβάν ο πατέρας αναζητούνταν από τις Αρχές ,με την Αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει σήμερα τον 50χρονο άνδρα .

Η μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του αφορά ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και σωματική βλάβη.

