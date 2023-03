Δωδεκανήσα

Άνδρας τραυμάτισε αστυνομικό της ΔΙΑΣ - Έπεσε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο πάνω του

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 36χρονου μετά τη σύλληψή του για το τροχαίο που προκάλεσε.

Συνελήφθη χθες,Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, στη Ρόδο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ένας 36χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, βία κατά υπαλλήλων – δικαστικών προσώπων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο δράστης οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα προσέκρουσε εσκεμμένα με το όχημα του σε δικυκλιστή της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. προκαλώντας πτώση και τραυματισμό αστυνομικού.

Ωστόσο, κατά τη διαφυγή του ανετράπη στο οδόστρωμα, και διαπιστώθηκε ότι κατείχε 121,1 γραμμ. κάνναβης και 325 ευρώ.

Από την έρευνα που ακολούθησε εντοπίσθηκε η κατοικία του όπου βρέθηκαν:

· Κάνναβη 400 γραμμαρίων

· Σπόροι κάνναβης

· Ζυγαριά ακριβείας

· 3.920 ευρώ

Τα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς και το όχημα του δράστη κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

