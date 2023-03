Χανιά

Δολοφονία Έφης Τσιχλάκη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την ποινή στον σύζυγό της

Νέα τροπή για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη.



Ανατροπή στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Κρήτης για την άγρια δολοφονία της Έφης Τσιχλάκη πριν από επτά χρόνια στο Κολυμπάρι, ενδέχεται να φέρει η αίτηση αναίρεσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου κατά της ποινής που επιβλήθηκε στον σύζυγο της - καταδικασμένο για την δολοφονία της άτυχης γυναίκας - και κατά της αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Την εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση, έκανε γνωστή ο δικηγόρος και ξάδελφος του θύματος, κ. Εμμανουήλ Αθανασίου. Σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι «η αναγνώριση ελαφρυντικού χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολογία στον καταδικασμένο για την άγρια δολοφονία της Έφης Τσιχλάκη, ενώ ουδέποτε αποδέχθηκε το έγκλημα, επιχειρώντας παράλληλα να συσκοτίσει τις συνθήκες τέλεσης του, αποτελεί για την Εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, λόγο αναίρεσης».

Στις 24 Μαΐου του 2022, ο θάνατος της 47χρονης Έφης Τσιχλάκη, πέρασε στα χρονικά ως μια ακόμη γυναικοκτονία. Ο 55χρονος σύζυγος της, που στο πρωτόδικο δικαστήριο είχε κριθεί αθώος και ο θάνατος της άτυχης γυναίκας αποδόθηκε σε αυτοκτονία, κρίθηκε τότε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης, ένοχος κατά πλειοψηφία, με ψήφους πέντε - δύο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο κατέληξε στο ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να στραγγάλισε και να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα, σκηνοθετώντας στη συνέχεια την αυτοκτονία της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, από τα οποία θα αφαιρεθούν οι 17 μήνες της κράτησης του. Δικαιωμένοι για την αποκατάσταση της αλήθειας και την δικαίωση της μνήμης της Έφης Τσιχλάκη, εμφανίστηκαν τότε οι συγγενείς της, όχι όμως και για την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

Ο ξάδελφος της Εμμανουήλ Αθανασίου δήλωσε συγκινημένος. «Η υπόθεση της αγαπημένης μας Έφης φτάνει στον Άρειο Πάγο μετά από τόσα χρόνια, τόσες απειλές εναντίον της οικογένειας κι εμένα προσωπικά (σημειώματα τύπου μαφίας) κι ενώ το άγριο έγκλημα πήγε να καλυφθεί και να παρουσιαστεί ως αυτοκτονία και η υπόθεσή της να ξεχαστεί. Δώσαμε τιτάνιο αγώνα για αυτή την υπέροχη γυναίκα, ένα σπάνιο πλάσμα που πήγε κυριολεκτικά, όπως λέμε στην Ελλάδα, “σαν το σκυλι στ’αμπέλι”», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αθανασίου.

Περίπου ένα χρόνο πριν, όταν το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης έκρινε ένοχο τον σύζυγο της Έφης Τσιχλάκη για την ανθρωποκτονία σε βάρος της, η συνήγορος πολιτικής αγωγής κ. Κλειώ Παπαπαντολέων είχε επισημάνει πως ότι «η απόφαση συνιστά όχι απλώς δικαίωση για τη θανούσα και την οικογένεια της μετά από τόσα χρόνια, αλλά και μια επανόρθωση, μια θεραπεία της πρωτοβάθμιας απόφασης με την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί».

Η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε πριν από δύο ημέρες η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναμένεται να εξεταστεί τους επόμενους μήνες από το ανώτατο δικαστήριο και εφόσον γίνει δεκτή, θα εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο.

Πηγή: neakriti.gr

