Βόλος: Άνδρας χτύπησε και λήστεψε φιλοξενούμενό του (εικόνες)

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον δράστη. Τι βρέθηκε σε έρευνα στο σπίτι του.



Συνελήφθη το μεσημέρι της 13ης Μαρτίου στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας και της παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία που προηγήθηκε, ο δράστης, ευρισκόμενος στο σπίτι του, αφαίρεσε με την άσκηση σωματικής βίας από άλλον άνδρα, τον οποίο φιλοξενούσε, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του αλλά και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 περίστροφο, επιμελώς κρυμμένο σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,

1 βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου, επιμελώς κρυμμένη σε έπιπλο,

3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

1 κάλυκας φυσιγγίου,

1 αβολίδωτο φυσίγγιο,

2 μαχαίρια,

1 ξύλινη θήκη μαχαιριού και

το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

