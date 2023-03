Σέρρες

Τροχαίο: Νεκρός 42χρονος - Το ΙΧ του κατέληξε σε χωράφι (βίντεο)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο των Σερρών, όπου 42χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του, υπό άγνωστες συνθήκες, και ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Το δυστύχημα συνέβη στις 8 χθες το βράδυ, στον επαρχιακό δρόμο Νεοχωρίου - Νέου Σκοπού.

Το τροχαίο που στοίχισε την ζωή στον 42χρονο ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παπά.

