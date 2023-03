Πέλλα

Τέμπη: Σπαραγμός στην κηδεία του 29χρονου μηχανοδηγού (εικόνες)

Το "τελευταίο αντίο" στον μηχανοδηγό Νίκο Ναλμπάντη, είπαν συγγενείς και φίλοι στην Περαία Πέλλας. Παρών και ο πατέρας του που εκδόθηκε από την Τουρκία.

Ο πατέρας του άτυχου 29χρονου, που κρατούνταν σε φυλακές της Τουρκίας, εκδόθηκε τελικά στη χώρα μας και κατάφερε να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του.

Κρατούμενος στις τουρκικές φυλακές ο πατέρας του, εκδόθηκε στην Ελλάδα, για να αποχαιρετήσει το μοναχογιό του. Όταν ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και ο ναός άδειασε από κόσμο, συνοδεία αστυνομικών, μπήκε στην εκκλησία για το ύστατο χαίρε στο παιδί του.

Τα αστυνομικά μέτρα και οι χειροπέδες εξόργισαν κάποιους από τους παρευρισκόμενους.

Η οικογένεια Ναλμπάντη, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε τους υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, για την ανθρωπιά και την αμεσότητα τους, καθώς μεσολάβησαν για να μπορέσει ο πατέρας του 29χρονου να επιστρέψει στην Ελλάδα, για να παραστεί στην κηδεία του γιου του και να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στη χώρα μας.

Το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω

Σύμφωνα με το GrTimes, ο παππούς του Νίκου συγκλόνισε με τα λόγια του στην κηδεία: «Παιδί καλό, χαρούμενο με όνειρα για τη δουλειά του και βέβαια για τη ζωή του. Είχε αρραβωνιαστεί με τη Σόνια και ετοιμαζόταν να παντρευτούν ήταν τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τώρα το παιδί μας πάει δε γυρίζει πίσω. Να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει αυτό ζητώ», λέει ο παππούς του Νίκου και ξεσπά σε λυγμούς.

