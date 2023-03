Κυκλάδες

ΑΤ Πάρου: Αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, και άλλος αστυνομικός από το ΑΤ Πάρου πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος στο μέλλον με την ελληνική δικαιοσύνη.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε αστυνομικός του Α.Τ. Πάρου. Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος είχε απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν την κοινωνία της Πάρου μετά από καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του για παράνομες πράξεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γνωστός αστυνομικός ο οποίος υπηρετούσε για αρκετά χρόνια στο νησί, διώκεται για σοβαρά ποινικά αδικήματα σε περισσότερες των μια περιπτώσεων.

