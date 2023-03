Ξάνθη

Ξάνθη: Τον σκότωσαν μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος στο Δροσερό Ξάνθης, που έρχονται στο φως.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του άγριου φονικού στο Δροσερό Ξάνθης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τέσσερα άτομα εισήλθαν στο σπίτι του 46χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής και του κατάφεραν 5 πυροβολισμούς, μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του.

Δράστης φέρεται να είναι άνδρας που παραδόθηκε λίγες ώρες μετά το έγκλημα και αφού ανέβασε στο Tik Tok ένα βίντεο, εξηγώντας τους λόγους της εκτέλεσης. Το βίντεο τραβήχθηκε έξω από την Αστυνομία Ξάνθης και στη συνέχεια παραδόθηκε.

Ο 36χρονος εισέβαλλε στο σπίτι του θύματος μαζί με τους δύο γιους και τον γαμπρό του. Ο ένας γιος του συνελήφθη αμέσως μετά, ενώ οι δύο αναζητούνται.

Το θύμα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέληξε.

Ο δράστης φέρεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις 26 Ιανουαρίου 2023 στον οικισμό Δροσερού, έπειτα από «Στοχευμένη Αστυνομική Επιχείρηση» όπως χαρακτηριστικά σημείωνε η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας και μετά από ημέρες αφέθηκε ελεύθερος.

Όσο αφορά στις σχέσεις θύτη – θύματος, οι δύο φέρονται να ήταν συγγενείς, αφού υπήρχε γάμος μεταξύ της ανιψιάς του θύματος με τον γιο του θύτη. Σύμφωνα με την πλευρά του θύματος, το κορίτσι γύρισε στην οικογένειά του, χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου της.

Πρόκειται για παιδιά 14 και 16 ετών.

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο, ο δράστης να πίστευε ότι το θύμα εμπλεκόταν στην πρόσφατη σύλληψη του από την Αστυνομία και γι’αυτό να τον εκτέλεσε.

