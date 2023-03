Λάρισα

Ενδοοικογενειακή βία: παππούς χτυπούσε κι έσερνε παιδί στο πεζοδρόμιο

Τραγικές εικόνες με πρωταγωνιστή ένα παιδάκι και τον παππού του εκτιλύχθηκαν στο κέντρο της Λάρισας.

Το εγγονάκι του άρχισε να χτυπά και να σέρνει σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Λάρισας ένας ηλικιωμένος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το συμβάν έλαβε χώρα επί της οδού Κύπρου στη διασταύρωση με την Παναγούλη στις 2.30 περίπου, όταν ηλικιωμένος άντρας (κατά μαρτυρίες ο παππούς) άρχισε να χτυπάει ένα μικρό παιδί και να το σέρνει στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις παραινέσεις των περαστικών να σταματήσει, εκείνος συνέχισε να συμπεριφέρεται με βάναυσο τρόπο στο παιδί. Ωστόσο, εκείνη την ώρα διερχόμενο περιπολικό αντιλήφθηκε το συμβάν και σταμάτησε στο σημείο. Ο αστυνομικός ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο, ενώ η συνάδελφός του προσπαθούσε να καθησυχάσει το μικρό παιδί που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σε λίγα λεπτά στο σημείο έφθασαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και η γιαγιά του παιδιού, με τους τρεις να επιβιβάζονται σε περιπολικό.

Τραγική λεπτομέρεια, η μαρτυρία των ανθρώπων που σοκαρισμένοι παρακολούθησαν το περιστατικό, πως το μικρό παιδί φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας…

Πηγή: onlarissa.gr

