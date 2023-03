Τρίκαλα

Μετέωρα - τροχαίο: νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό σημειώθηκε στα Μετέωρα.

Νεκρός εντοπίστηκε 23χρονος οδηγός μηχανής στα Μετέωρα από διερχόμενο οδηγό.

Ο οδηγός είδε τον νεαρό το πρωί της Δευτέρας στην είσοδο της Διάβας.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός Ε.Τ. κάτοικος Διάβας άφησε την τελευταία του πνοή στον τόπο του τροχαίου.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζει το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων.

