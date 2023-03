Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: Νεκρά σκυλιά εντόπισε δημοτικός υπάλληλος

Παραγγέλθηκε η λήψη βιολογικού υλικού. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

Πέντε σκυλάκια εντόπισε νεκρά, σε αγροτική περιοχή της Νικήτης, στη Χαλκιδική, υπάλληλος του δήμου Σιθωνίας.

Σύμφωνα την Αστυνομία, τα ζώα δεν έφεραν εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ορισμένα είχαν τσιπάκια και θα κινηθεί η διαδικασία να βρεθούν οι ιδιοκτήτες.

Παραγγέλθηκε η λήψη βιολογικού υλικού που θα σταλεί σε εργαστήριο για να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

