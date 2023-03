Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “όταν πήρα το παιδάκι στα χέρια μου ήταν σαν νεκρό” (βίντεο)

Η συγκλονιστική μαρτυρία του αστυνομικού, που έβγαλε τα παιδάκια μέσα από το όχημα που ο πατέρας του είχε κλειδώσει με φιάλες υγραερίου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Μέσα από το όχημα, που ο 62χρονος είχε μετατρέψει σε θάλαμο αερίων, κατάφεραν οι αστυνομικοί να σώσουν τα δίδυμα αδελφάκια την τελευταία στιγμή.

Ο 36χρονος αστυνομικός που έσωσε τα παιδάκια, Ευαγγελίδης Λάζαρος συγκλονίζει: "Δεν είχαν τις αισθήσεις τους είχανε ήταν ημιλιπόθυμη, με δύο μικρά παιδάκια το λέω και συγκινούμαι συγνώμη και ένας κύριος έμπροσθεν στη θέση του οδηγού τα τζάμια από τη μέση και πάνω ήταν θολωμένα υπήρχε έντονη οσμή αερίου προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν προέρχονται από το όχημα δηλαδή χρησιμοποιούσε ως καύσιμο το γκάζι ή αν ήτανε κάτι διαφορετικό. Διαπίστωσα ότι στη θέση του οδηγού είχε θέσει ένα σωληνάκι για να παίρνει καθαρό αέρα είχε καλύψει το υπόλοιπο με πετσέτες αφαίρεσα τις πετσέτες και έντονη οσμή αερίου βγήκε από μέσα. Είδαμε δύο μπουκάλες αερίου και αναπτήρες. Ο οδηγός ευτυχώς δεν είχε τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και εγώ και ο συνάδελφός μου σε ενδεχόμενο κάποιας έκρηξης διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν οι μπουκάλες αερίου και αναπτήρες τα πράγματα ήταν τεταμένα έπρεπε να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά εκείνη ακριβώς τη στιγμή που δεν είχε τις αισθήσεις του ρωτήσαμε το κέντρο άμεσης δράσης μας είπε να ενεργήσουμε και πράξαμε ως οφείλαμε σπάζοντας το παρμπρίζ αρχικά με ένα γκλοπ και μετά με μία τσάπα όλα έγιναν σε μεγάλη ένταση και όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε δείξαμε επαγγελματισμό προσπαθήσαμε και απεγκλώβισαν με τα παιδάκια όσο πιο γρήγορα γινόταν."

Ο 36χρονος αστυνομικός Λάζαρος Ευαγγελίδης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρε στα χέρια του τα παιδάκια, σχεδόν νεκρά.

"Όταν το πήρα στο χέρι μου ήταν σαν νεκρό το παιδάκι το έβαλα ανάποδα για να μην κάνει εμετό επάνω του και του έκανα τις πρώτες βοήθειες με ελαφρές μαλάξεις στο στήθος και μετά από μισό λεπτό άρχισε ξανά να αναπνέει ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι έχετε παιδιά με καταλαβαίνετε" είπε ο ίδιος.

Η προσπάθεια του να σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου ήταν αγωνιώδης.

επειδή υπήρχε πάρα πολύ πίεση εσωτερικά δεν έσπαγε το παρμπρίζ με την τσάπα τη μεγάλη αφού καταφέραμε και το σπάσαμε ένα μεγάλο κύμα αερίου με πέτυχε Στα μάτια το οποίο σχεδόν με τύφλωσε, πηρα μία βαθια ανασα και μπήκαμε μέσα για να απεγκλωβίσουμε τις πόρτες μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο που βρέθηκε στο σημείο και ήταν συγγενής του δράστη ...η γυναίκα ήτανε ακριβώς πίσω μου όλη την ώρα και φώναζε σε παρακαλώ κάνε κάτι τα παιδιά μου

Η 47χρονη μητέρα και τα δίδυμα αδελφάκια προσπαθούν τώρα να ξεχάσουν τον εφιάλτη.

Ο 62χρονος το μεσημέρι οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο απόστρατος αξιωματικός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

