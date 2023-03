Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νονός βίαζε την ανήλικη βαφτισιμιά του

Σοκάρει η νέα υπόθεση βιασμού ανήλικης. Συνελήφθη ο 78χρονος. Τι αναφέρεται στην καταγγελία.



Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υπόθεση βιασμού κατ’ εξακολούθησης, ανήλικης.

Συνελήφθη για την υπόθεση, δυνάμει εντάλματος προσωρινής κράτησης κ. Ανακρίτριας, ο 78χρονος νονός της ανήλικης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας σχημάτισαν ποινική δικογραφία σε βάρος του 78χρονου, καθώς από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021 ενώ βρισκόταν μόνος του με την 16χρονη (τότε) βαφτισιμιά του σε περιοχή της Χαλκιδικής, την περιήγαγε σε κατάσταση ανικανότητας για αντίσταση, προσφέροντάς της κάνναβη σε τσιγάρο και αλκοόλ και ακολούθως την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις.

Το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης, οπότε και συνελήφθη και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης.

