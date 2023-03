Μαγνησία

Βόλος: Πρόστιμο 120000 ευρώ σε 75χρονη που πέταξε γατάκια στα σκουπίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμο μαμούθ επιβλήθηκε στην 75χρονη, που πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στο σπίτι της, τέσσερα νεογέννητα γατάκια.

(εικόνα αρχείου)

Ελεύθερη με όρο την εμφάνισή της μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 75χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, διότι το βράδυ της Δευτέρας στον Βόλο, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στο σπίτι της, 4 νεογέννητα γατάκια, μέσα σε νάιλον σακούλα.



Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για κακοποίηση ζώων με τη μορφή του βασανισμού και με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως υπηρεσίας αφέθηκε ελεύθερη με όρο, ενώ της επιβλήθηκε χρηματική ποινή 1500 ευρώ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και δεν ήταν αυτή που πέταξε τα γατάκια στον κάδο.



Ωστόσο, ο γείτονας που έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία, υποστηρίζει ότι η γυναίκα πέταξε την σακούλα με τα ζωντανά νεογέννητα στον κάδο σκουπιδιών.



Εκτός από την ποινική διαδικασία, στην 75χρονη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ (30.000 ευρώ για κάθε ζώο), όπως προβλέπει ο νόμος, από την Αστυνομία.



Το περιστατικό γνωστοποίησε η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, το βράδυ της Δευτέρα, το πρωί της Τρίτης ενημερώθηκε η Αστυνομία και η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί μετέφεραν στο ΑΤ Βόλου τα γατάκια, μέχρι να τα παραλάβει εθελοντής της φιλοζωικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο - Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Φορολογικές δηλώσεις: Έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωμή