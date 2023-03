Παράξενα

Βόλος: Δρόμος περνά μέσα από… προαύλιο σχολείου (βίντεο)

Οι ενέργειες της διευθύντριας του σχολείου προκειμένου να αποχαρακτηριστεί ο δρόμος. Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Ως δρόμος είχε χαρακτηριστεί το σχολικό προαύλιο του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας στον Βόλο και το σχολείο δεν μπορούσε να κάνει καμία ενέργεια προκειμένου να αξιοποιήσει τον χώρο.



Για την ακρίβεια, ο δρόμος περνά μέσα από το σχολικό προαύλιο και παρόλο που δεν λειτουργεί, απαγορευόταν για χρόνια να αξιοποιηθεί ο χώρος από το σχολείο.



Πρόκειται για παράδοξο που αποτυπώνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης στη Ν. Ιωνία στον Βόλο και αφορά σε χώρο του

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η διευθύντρια του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας, Βάσσα Παρασκευά ο δρόμος που βρίσκεται μέσα στο σχολείο αποχαρακτηρίστηκε μόλις χθες.



Σύμφωνα με την κ. Παρασκευά από το 2012 ήθελαν να αξιοποιήσουν το προαύλιο για κάποιες δραστηριότητες του σχολείου και όταν το έψαξαν ανακάλυψαν ότι ήταν χαρακτηρισμένος ως δρόμος.



Τελικά, η απόφαση βγήκε την Δευτέρα 20 Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία αποχαρακτηρίστηκε ο δρόμος.

