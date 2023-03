Μαγνησία

Ναρκωτικά - Βόλος: Έκρυβαν κάνναβη σε σακούλες και βαρέλια μέσα σε τοίχο! (εικόνες)

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρεις άνδρες. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους και πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των δραστών.

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από μεθοδική και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε στις 17-03-2023 τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Μαγνησίας, συνελήφθησαν 3 ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής ομάδας, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της νομοθεσίας περί όπλων, της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νομοθεσίας περί ραδιοσταθμών και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα, ήτοι 10 ημεδαποί άνδρες και 1 ημεδαπή γυναίκα, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ως αγοραστές-παραλήπτες ναρκωτικών ουσιών.

Σχετικά με τη δράση της εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της, τουλάχιστον από τα μέσα Νοεμβρίου του 2022, δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και μετέπειτα διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου χρηματικού οφέλους.

Όπως προέκυψε, για την κάλυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους, μεταξύ άλλων, είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης στους χώρους όπου απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες, πραγματοποιούσαν τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως κατά τις νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες, σε απομονωμένες τοποθεσίες, είχαν εφοδιαστεί με φορητούς ασυρμάτους-πομποδέκτες, ενώ κατά τη μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ένας εξ αυτών αναλάμβανε το ρόλο του προπομπού και άλλος το ρόλο του μεταφορέα.

Ως προς το χρονικό των συλλήψεων, χθες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου καθώς και του Αστυνομικού Σταθμού Ζαγοράς, εντοπίζοντας τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 10.455,02 γραμμαρίων, επιμερισμένη 13 πλαστικά δοχεία,

9 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των 7.230-ευρώ,

6 ζυγαριές ακριβείας,

15 ασύρματοι πομποδέκτες, εκ των οποίων 10 φορητοί και 5 σταθεροί,

5 κάμερες παρακολούθησης,

1 πλαστικό δοχείο με πλήθος σπόρων κάνναβης,

3 Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και

2 μοτοσικλέτες.

Επιπρόσθετα, στον έναν εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 παρανόμως κατεχόμενα κυνηγετικά όπλα,

3 μαχαίρια, εκ των οποίων τα δύο πολεμικού τύπου και το ένα τύπου «πεταλούδα»,

1 ξύλινη ράβδο,

116 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου,

3 συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, η νόμιμη κατοχή των οποίων είχε λήξει, καθώς και

12 πεπαλαιωμένα μεταλλικά κέρματα διαφόρων τύπων και -1- πεπαλαιωμένο-οξειδωμένο δαχτυλίδι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

