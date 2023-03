Πέλλα: Εντόπισαν οπλοστάσιο με εκρηκτικές ύλες, όπλα και χειροβομβίδες (εικόνες)

Πέλλα

Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατείχαν μεταξύ αλλων όπλα, πυροκροτητές και πυρομαχικά.



Ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχές του νομού Πέλλας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσε σε παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και τυποποιημένου στρατιωτικού - πολεμικού υλικού, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες ηλικίας 56 και 63 ετών.

Σε έρευνα των αστυνομικών σε δύο αυτοκίνητα και τρία σπίτια που χρησιμοποιεί ο 56χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι κρότου με φυσίγγιο στη θαλάμη, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα ζεύγος από ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα (νουντσάκο), δύο κυνηγετικά όπλα, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα πιστόλι αερίου, ένα ξίφος, γεμιστήρες, φυσίγγια, αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρα, κροτίδες, φωτοβολίδες και κοινοί πυροκροτητές.

Ακολούθως εντοπίστηκε ο 63χρονος, ο οποίος σε αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού του έκρυβε έντεκα μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα αναδιπλούμενο, δώδεκα κοινούς πυροκροτητές, τρία κυλινδρικά φιαλίδια που περιείχαν εννέα κοινούς πυροκροτητές, ένα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο, πλήθος δοχείων, φιαλιδίων, μικροδεμάτων που περιείχαν ποσότητες άγνωστων μειγμάτων, που θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση, επτά κάνες μακρύκανου όπλου, φυσίγγια, γεμιστήρες, πιστόλι κρότου, βολίδες πυροβόλου όπλου κ.ά.

Οι κατασχεθείσες εκρηκτικές ύλες - πυροκροτητές κ.ά. παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδας και δείγματα αυτών θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση σε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ένα από τα παραπάνω αυτοκίνητα, που έφερε ίχνη παραποίησης αριθμού πλαισίου, κατασχεθέντα πυροβόλα όπλα, πιστόλι κρότου, ουσιώδη μέρη όπλων και πυρομαχικά (φυσίγγια) θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση σε αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Το κατασχεθέν πολεμικό - στρατιωτικό υλικό (οξειδωμένα βλήματα όλμου και οξειδωμένες χειροβομβίδες) παραδόθηκε σε αρμόδιο συνεργείο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

