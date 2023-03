Σέρρες

Σέρρες: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα σε προσπέραση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έξω από την πόλη των Σερρών.

(εικόνα αρχείου)

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων, που έγινε στην επαρχιακή οδό Μεσολακκιάς-Αμφίπολης, στις Σέρρες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός ΙΧ επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που ήταν στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια με προπορευόμενο βαν.

Πέντε άτομα και από τα τρία οχήματα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σερρών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Miami Open - Σάκκαρη: αποκλεισμός με το... “καλημέρα”

Γλυπτά Παρθενώνα: Στο μουσείο της Ακρόπολης τα θραύσματα από το Βατικανό (εικόνες)

Euroleague: Ηττήθηκε ο Ολυμπιακός από την Παρτιζάν