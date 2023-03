Δωδεκανήσα

25η Μαρτίου: Μαθητές από τη Βούλα πήγαν στους Αρκιούς για να κάνουν παρέλαση με τον μοναδικό μαθητή

Το κίνητρο και ο σκοπός των παιδιών που ταξίδεψαν από τη Βούλα προς το ακριτικό νησί, για να παρελάσουν μαζί με τον Άγγελο.

Ο Άγγελος είναι το μοναδικό παιδί που κάνει παρέλαση στους Αρκιούς, κάτι που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα.

Έτσι, φέτος, 13 παιδιά με 14 γονείς από τη Βούλα ταξίδεψαν στο ακριτικό νησί για να κάνουν παρέλαση μαζί του και να μην είναι μόνος του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντουτσούλης, είπε ότι, «το κίνητρο ήταν να δείξουμε την αλληλεγγύη στα παιδιά».

«Θα ήθελα να έχω ένα ραβδί να τους κρατήσω εδώ μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς», είπε η μητέρα του Άγγελου, Ελένη, με φανερή συγκίνηση.

Τα παιδιά έκαναν μία πρόβα χθες όλα μαζί και ακόμα μία πριν από την παρέλαση.

«Σκοπός μας είναι να γίνει κάτι, να αρχίσουμε ένα θεσμό και να τον ονομάσουμε «Όπου υπάρχουν άγγελοι», είπε ο Γιώργος Ντουτσούλης, που σημείωσε πως, η κίνησή τους βρήκε αναπάντεχους υποστηρικτές στο δρόμο προς το ακριτικό νησί.

