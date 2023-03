Δωδεκανήσα

25η Μαρτίου στην Τήλο: Ο Τάσος από το Μαθράκι δεν θα κάνει μόνος του παρέλαση

Ο μοναδικός μαθητής από το Μαθράκι πήγε στην Τήλο κι έχει πια συμμαθητές, παρέες και φίλους.

Από το Μαθράκι στην Τήλο πήγε ο μοναδικός μαθητής, που μέχρι πέρυσι έκανε μόνος του παρέλαση.

Το παιδί με τη μητέρα του, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

«Είναι πολύ πιο ωραία να κάνω παρέλαση με πιο πολλά παιδιά», είπε ο μαθητής και περιέγραψε πως, «μου είπαν γεια και με καλοσώρισαν», όταν πήγε στο σχολείο.

Η μητέρα του Τάσου, Τζένη Γιαννοπούλου, περιέγραψε ως «υπέροχη» τη νέα τους ζωή στην Τήλο.

«Μόνο που βλέπω το παιδί μου να εξαφανίζεται και να παίζει μέχρι το βράδυ, φτάνει», είπε χαμογελώντας.

