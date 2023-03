Θεσσαλονίκη

Παρέλαση στην Θεσσαλονίκη: Μαύρα μπαλόνια και πανό για τα Τέμπη (εικόνες)

Φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη κατά τη διάρκεια της παρέλασης

Διαμαρτυρία στον χώρο όπου διεξάγεται η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούν οι φοιτητές, μέλη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη της ΕΑΑΚ συγκεντρώθηκαν από νωρίς στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και ύψωσαν πλακάτ και μαύρα μπαλόνια στον χώρο της παρέλασης, διαμαρτυρόμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. «Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία» το σύνθημά τους.

