25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

Συγκίνηση στην παρέλαση της Γαύδου, όπου δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία.

Στο νησί της Γαύδου η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έχει έναν πρόσθετο συμβολισμό και μια πιο βαρύνουσα σημασία, όπως εξάλλου και σε κάθε άλλο ακριτικό μέρος της χώρας.

Τα δυο μικρά παιδιά του νησιού, παρέλασαν κρατώντας τη σημαία τιμώντας την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και παράλληλα σηκώνοντας ψηλά το εθνικό φρόνημα στην εσχατιά της Ελλάδας.

Το βίντεο προκαλεί συγκίνηση και παράλληλα ελπίδα για τον τόπο.

Τα μικρά παιδιά νωρίτερα κατέθεσαν και στεφάνι στο μνημείο του νησιού

