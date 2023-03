Θεσσαλονίκη

25η Μαρτίου - παρέλαση: Συγκίνησε η σημαιοφόρος με το αναπηρικό αμαξίδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 17χρονη Μαρία δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη που κράτησε σήμερα την ελληνική σημαία.

Συγκίνηση και περηφάνια στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές των 19 σχολείων του δήμου Παύλου Μελά, που συμμετείχαν στην παρέλαση και έστειλαν μήνυμα ελπίδας, κέρδισαν το πιο θερμό χειροκρότημα όσων τους παρακολούθησαν από κοντά.

Ανάμεσα στους μαθητές που ξεχώρισαν με την παρουσία τους ήταν και μία 17χρονη μαθήτρια, σημαιοφόρος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η 17χρονη Μαρία δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη που κράτησε σήμερα την ελληνική σημαία, ενώ οι καθηγητές της μίλησαν με εξαιρετικά λόγια τόσο για το ήθος, όσο και για τις μαθητικές της επιδόσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

Ηράκλειο: Οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;