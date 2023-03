Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Δάσκαλος δημοτικού συνελήφθη με ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον δάσκαλο Δημοτικού Σχολείου της Ηγουμενίτσας. Πώς «έπεσε» στα χέρια των Αρχών.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη δάσκαλος δημοτικού που βρέθηκε με ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψή του έγινε μετά από τυχαίο έλεγχο.

Στον 44χρονο βρέθηκαν 28 γραμμάρια ηρωίνης, σχεδόν ένα γραμμάριο κοκαΐνης αλλά και δυο υπνωτικά χάπια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στους αστυνομικούς ανέφερε ότι είχε μεταβεί με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, οι ναρκωτικές ουσίες ήταν για προσωπική του χρήση και θα επέστρεφε και στην Ηγουμενίτσα.

Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Ανεμοστρόβιλοι: Μετεωρολόγος “λυγίζει” βλέποντας την πρόβλεψη (βίντεο)

Νάγκετς - Μπακς: Οι “Σβόλοι” σταμάτησαν τα “Ελάφια”

Σεισμός στη Χιλή