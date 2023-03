Δωδεκανήσα

Ρόδος: 14χρονος έστειλε βίντεο με πορνογραφικό υλικό της φίλης του

Σοκ προκαλεί η πράξη του μαθητή Γυμνασίου να καταγράψει τις προσωπικές στιγμές του με ανήλικη και στη συνέχεια να τις στείλει στο σχολείο, με συμμετοχή άλλης κοπέλας.

Δύο ανήλικοι και συγκεκριμένα ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μαθητές γυμνασίου, ελέγχονται για διακίνηση πορνογραφικού υλικού συμμαθήτριάς τους σε σχολικό συγκρότημα της ζώνης ευθύνης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, μετά από Εισαγγελική παραγγελία, προκαταρκτική εξέταση, με επιμέλεια επιτελών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος και ήδη προχθές κατέθεσε το θύμα παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η παράνομη μαγνητοσκόπηση φέρεται να έγινε την 24η Φεβρουαρίου 2023, το αδίκημα φέρεται να διαπιστώθηκε την 8η Μαρτίου 2023 και η παραγγελία δόθηκε δύο μέρες μετά από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο διευθυντής του σχολείου ενημερώθηκε ειδικότερα από σχολική σύμβουλο που έμαθε τι είχε συμβεί κατά την διάρκεια διαλείμματος.

Η ανήλικη κλήθηκε από τον διευθυντή και ενημέρωσε το τι είχε συμβεί, ακολούθως ενημερώθηκαν οι γονείς της και η Εισαγγελία, που κίνησε την διαδικασία έρευνας από την Ασφάλεια και κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων και ελέγχου τους από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ένας μαθητής του γυμνασίου, ηλικίας 14 ετών, φέρεται να είχε σχέση με την 13χρονη και κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο προσωπικές τους στιγμές οι οποίες κοινολογήθηκαν σε τρίτους μαθητές του ίδιου σχολείου, καθώς και σε καθηγητές.

Στην υπόθεση έχει εμπλοκή και έτερη μαθήτρια η οποία, όπως έγινε γνωστό, φέρεται να δελέασε τον συμμαθητή της στην πράξη και συγκεκριμένα να τον έπεισε να μαγνητοσκοπήσει με το κινητό του τηλέφωνο την συμμαθήτριά τους την ώρα της ερωτικής τους συνεύρεσης και να της το στείλει στο κινητό της τηλέφωνο έναντι αμοιβής ύψους 2.000 ευρώ!!

Τα χρήματα ουδέποτε προφανώς και δόθηκαν ενώ το βίντεο φέρεται να μαγνητοσκοπήθηκε από τον 13χρονο που έπεισε το θύμα ότι την ώρα εκείνη έστελνε μήνυμα στην μητέρα του και ακολούθως απεστάλη στην έτερη μαθήτρια.

Ο ανήλικος μάλιστα φέρεται να ενημέρωσε την διεύθυνση του σχολείου που τον κάλεσε το πρώτον για εξηγήσεις ότι είχε στείλει 7 βίντεο στην συμμαθήτριά του διάρκειας λίγων δευτερολέπτων το καθένα.

Βίντεο στο οποίο δεν φαίνονται πρόσωπα κυκλοφόρησε πάντως στο σχολικό συγκρότημα και συγκεκριμένα σε ομαδική συνομιλία μαθητών στα social media.

Εχει διοριστεί εξάλλου παιδοψυχίατρος-πραγματογνώμονας για την λήψη καταθέσεων από τους ανήλικους, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας θα καταθέσουν και καθηγητές.

Την υπόθεση χειρίζεται ο ποινικολόγος κ. Μιχάλης Καντιδενός.

