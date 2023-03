Πιερία: Έκλεψαν μύδια από μυδοκαλλιέργεια

Πιερία

Στα χέρια των Αρχών έπεσαν οι επιτήδειοι που έκλεψαν μύδια από μυδοκαλλιέργεια στην Κατερίνη.

Αρμαθιές μυδιών από μονάδα μυδοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή Μακρύγιαλου, πιάστηκαν να κλέβουν, χθες το μεσημέρι, δύο άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σκάλας Κατερίνης.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα δύο άτομα (ένας ημεδαπός κι ένας αλλοδαπός), μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέταξαν τις αρμαθιές των μυδιών στη θάλασσα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

