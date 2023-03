Μεσσηνία

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε νεαρό νταή που κλώτσησε τον σκύλο του

Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ, μετά την επίθεση στον σκύλο του.

Ακόμη ένα απαράδεκτο περιστατικό με κακοποίηση ζώου, συνέβη αυτή τη φορά στην Καλαμάτα.

Ένας 26χρονος τραυμάτισε τον σκύλο που συνόδευε έπειτα από κλωτσιά που τού έδωσε.

Ο 26χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ, ενώ προανάκριση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tharrosnews.gr, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

