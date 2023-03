Χανιά

Χανιά: Δικάζεται για ασέλγεια σε βάρος της κόρης του όταν ήταν 2,5 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πραγματογνωμοσύνες των ειδικών επιβεβαίωσαν την ασέλγεια. Για «πατρικά χάδια» κάνει λόγο ο κατηγορούμενος.

Εικόνα αρχείου

Μια φρικτή υπόθεση ασέλγειας σε βάρος νηπίου αναβιώνει αυτές τις μέρες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων. Συγκεκριμένα, για ασέλγεια σε βάρος της 8χρονης κόρης του, το διάστημα 2017 έως Μάιο του 2018 όταν εκείνη ήταν 2,5 έως 3,5 ετών κατηγορείται ξενοδοχοϋπάλληλος από το Ρέθυμνο, μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του και μητέρας του παιδιού.

Ο ίδιος, καταδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για ενδοοικογενειακή βία με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της συζύγου, με το Εφετείο να επαναλαμβάνει την πρωτόδικη απόφαση χωρίς μάλιστα να μειώνει την ποινή στον δράστη, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα.

Για την υπόθεση της ασέλγειας, η μητέρα του κοριτσιού στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε στα σημάδια που την έβαλαν σε υποψίες, με την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού, την προτίμησή του σε βίαιους, «κακούς» χαρακτήρες στα παιδικά, έλεγε σεξουαλικές λέξεις, ενώ υπήρξε και ένα συμβάν με άλλο παιδί στον παιδικό σταθμό που προκάλεσε προβληματισμό.

Το γεγονός ότι το παιδί είχε παρενοχληθεί σεξουαλικά, επιβεβαίωσαν οι πραγματογνωμοσύνες των ειδικών ενώ στην κατάθεσή της η παιδοψυχίατρος υποστήριξε πως το παιδί έχει υποστεί ασέλγεια.

Την φρίκη που βίωνε από τον ίδιο της τον πατέρα, περίγραψε αργότερα η μικρή, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας στην απολογία του πως αυτά που διηγήθηκε το παιδί ήταν καθ’ υποβολή: «Ποτέ δεν έκανα κάτι πονηρό. Ήταν παιδί μου. Αυτά που έκανα ήταν πατρικά χάδια».

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με την μητέρα παρούσα να ζητά την τιμωρία του πρώην συζύγου της.

Μετά την απολογία του η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με την εισαγγελική πρόταση, τις αγορεύσεις των δικηγόρων και την απόφαση του Δικαστηρίου.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Αττική οδός: Ληστεία σε διόδια

“The 2Night Show” - Νίνο: το ημερολόγιο, τα παιδιά του και η αποχή από τη δημοσιότητα (βίντεο)