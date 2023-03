Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Χαροπαλεύει 25χρονος από σύγκρουση αστικού λεωφορείου με μηχανή

Δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ήταν το αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος.

Σύγκρουση λεωφορείου του ΟΑΣΘ με μηχανή σημειώθηκε στις 5.30 το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αναβάτες του δικύκλου.

Ο ένας παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να παίρνουν την απόφαση να τον διασωληνώσουν. Ο δεύτερος έχει τραυματιστεί πιο ελαφρά και παραμένει στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Ο ένας εκ των δύο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 25χρονο που φέρει σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και είναι πολυτραυματίας και για τον λόγο αυτόν κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του στη Μονάδα.

Στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου εισήχθη και ο άλλος αναβάτης της μηχανής, 29 ετών. Η κατάσταση της υγείας του δεν είναι τόσο κρίσιμη, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν οι γιατροί.

Από την Τροχαία Θεσσαλονίκης διεξάγονται έρευνες για το συμβάν.

