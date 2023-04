Ηλεία

Κυλλήνη: Σύγκρουση επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι

Πλοίο που ερχόταν από την Κεφαλλονιά συγκρούστηκε με πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Κυλλήνης. Πώς συνέβη η σύγκρουση.

(εικόνα αρχείου)

Σύγκρουση δύο επιβατηγών πλοίων σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο 1η Απριλίου, στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Συγκεκριμένα, ένα πλοίο που ερχόταν από την Κεφαλλονιά, συγκρούστηκε με αγκυροβολημένο πλοίο της Ζακύνθου, ενώ και τα δύο πλοία ανήκουν στην ίδια εταιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στις 7 το πρωί, ενώ το ένα πλοίο υπέστη ρωγμή. Το θετικό της υπόθεσης είναι πως κανένας από τους επιβάτες του πλοίου της Κεφαλλονιάς δεν τραυματίστηκε, όμως η ταλαιπωρία που τους περίμενε ήταν μεγάλη.

Ίδια είναι και η ταλαιπωρία για όσους επιθυμούσαν να ταξιδέψουν για Ζάκυνθο καθώς αναγκαστικά παραμένουν στο λιμάνι της Κυλλήνης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους πραγματογνώμονες και να δοθεί το ok για απόπλου.

Πηγή: pelop.gr, tempo24.news

