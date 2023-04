Λάρισα

Φάρσαλα: Νεκρός Ρομά μετά από επεισόδια σε καταυλισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες, για τον τρόπο με τον οποίο έχασε την ζωή του ο άνδρας, στην διάρκεια καβγά μεταξύ ομόφλυων του.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον καταυλισμό των Ρομά στα Φάρσαλα, τα ξημερώματα της Κυριακής, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός άνδρα 42 ετών, κατοίκου του καταυλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε καβγάς μεταξύ τους, με τον 42χρονο που προσπάθησε να τους ηρεμήσει, να απωθείται και να πέφτει αναίσθητος στο έδαφος σύμφωνα με το ifarsala.gr.

Ο 42χρονος, που εκτιμάται ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρθηκε στο Κ.Υ.Φαρσάλων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακολούθησαν επεισόδια στο Κ.Υ.Φαρσάλων όπου προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική είσοδο των επειγόντων περιστατικών και σε άλλα σημεία.

Επί τόπου μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, που εκτόνωσαν την κατάσταση.

Παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 42χρονου.

Τα αίτια και τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό ερευνά το Α.Τ. Φαρσάλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Επίθεση με ρόπαλα σε οπαδούς του Ηρακλή

Ρωσία – κατασκοπεία: Η Wall Street Journal απαιτεί την απελευθέρωση του ανταποκριτή της

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)