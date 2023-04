Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Συναυλία για το νερό: “Πλημμύρισε” κόσμο η πλατεία Αριστοτέλους (εικόνες)

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στη συναυλία για το νερό στην πλατεία Αριστοτέλους. Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ.



Παρουσία πλήθους κόσμου και τη συμμετοχή γνωστών, αγαπημένων καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους που διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ, με την υποστήριξη του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, με στόχο την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.

Με σύνθημα «Υπερασπίσου το Νερό», οι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους με τους διοργανωτές και τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, στέλνοντας μήνυμα ενάντια σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Στη συμμετοχή του κόσμου έδωσε έμφαση ο πρόεδρος του Σωματειου Εργαζομένων της ΕΥΑΘ Γιώργος Αρχοντόπουλος, σημειώνοντας ότι «ξεκίνησαν άνθρωποι από την Πιερία, τη Δράμα, τη Λάρισα και ήρθαν στη συναυλία».

«Να μην γίνει το νερό όπως το ρεύμα ακριβό» σχολίασε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και υποστήριξε ότι «η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων είναι μια ιδιωτικοποίηση όπως και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας». Τη συναυλία άνοιξε η Φωτεινή Βελεσιώτου. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Δημήτρης Μυστακίδης, το μουσικό σχήμα «Η Πριγκιπέσα» και οι «Χειμερινοί Κολυμβητές» θα στείλουν από τη σκηνή το δικό τους μήνυμα.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η τεράστια σε όγκο συναυλία στην Θεσσαλονίκη κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, δείχνει ότι η κοινωνία δεν πιστεύει λέξη από τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη. Ο νόμος που ψήφισε ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση με την δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής. Άλλωστε, ο ίδιος από το 2018 είχε προαναγγείλει τα σχέδια του για «στρατηγικό επενδυτή» και ρυθμιστική αρχή που θα ελέγχει την αγορά. Στις 21 Μαΐου οι Έλληνες πολίτες και με την ψήφο τους θα στείλουν το μήνυμα ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα βάλει τέλος σε κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης του».

Άμεση ήταν η απάντηση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Καταγγέλλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης μέσω της συνεχούς διασποράς ψευδών ειδήσεων περί δήθεν ιδιωτικοποίησης του νερού. Παρά την κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό κι ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα ιδιωτικοποίησης του, την αντίστοιχη δήλωση του αρμόδιου Υπουργού στη Βουλή και το γεγονός ότι δεν προκύπτει από πουθενά πρόθεση ιδιωτικοποίησης, ο κ.Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο επιμένουν στα ψέματά τους, αλλά οργανώνουν και κινητοποιήσεις παραπλανώντας τους πολίτες. Η ΝΔ στα 4 χρόνια που κυβερνά όχι μόνο δεν έκανε καμία κίνηση ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά έθεσε το πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Κι επαλαμβάνουμε: το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αφήσουμε στα fake news με τα οποία πορεύεστε στις εκλογές, να συσκοτίζουν την αλήθεια. Τα ψέματά σας, θα αποκαλύπτονται και θα καταγγέλλονται. Οι πολίτες σας έχουν μάθει, αλλά αμετανόητοι κι αδίστακτοι συνεχίζετε στο δρόμο του ψέματος και της εξαπάτησης».

